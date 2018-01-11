Мобильный Алиэкспресс — это крупнейший интернет-магазин в Вашем смартфоне. Теперь всего за несколько мгновений легко получить доступ к миллионам товаров на любой вкус: к одежде, технике, детским товарам, модным аксессуарам и многим другим привлекательным предложениям. Чтобы перейти к безграничному онлайн-шопингу, достаточно скачать Aliexpress бесплатно на Андроид или на Айфон.

Приложение на русском языке доступно совершенно бесплатно — после установки Вы сможете просматривать товары от лучших продавцов из Китая с ценой в рублях и выгодными условиями доставки в свой город. А если в дополнение к приложению онлайн-магазина установить кэшбек-сервис, то покупки станут еще выгодней!

Функции и возможности Aliexpress для смартфонов

Фирменное приложение для мобильного телефона позволяет получать дополнительные скидки на многие товары в каталоге Алиэкспресс. Получается, что один тот же товар при заказе через телефон оказывается дешевле. Но скидки — не единственное достоинство мобильного клиента. Скачивая Aliexpress, Вы получаете такие преимущества:

Мгновенные сделки. Акционные товары с ограниченным количеством проще купить с помощью приложения.

Удобный и быстрый поиск. Продуманная навигация и мощный поиск позволяют за считанные мгновения найти предложения и оформить заказ.

Купоны и распродажи. Пользователи приложения получают дополнительные выгоды и экономят еще больше.

Отслеживание заказов. Покупатели всегда знают, где находится посылка в данную минуту. Существует возможность настроить уведомления о любых изменениях.

Безопасные платежи. Приложение содержит встроенную защиту платежных операций — Ваши деньги надежно защищены.

Персонализированные подборки. Добавляйте понравившиеся предложения в список желаний, совершайте покупки и получайте полезные подсказки от сервиса.

Гибкие настройки. Установите доллары, рубли, фунты, кроны, другие валюты. Выберите русский или любой другой язык, как Вам удобно.

Скачать приложение Алиэкспресс бесплатно на русском языке

Цена Бесплатно Версия Полная, русифицированная Операционная система Android, iOS, Windows mobile Разработчик Alibaba Mobile Русский язык Есть Валюта интерфейса Рубли Интернет требуется ROOT не требуется Возрастные ограничения 12+ Размер файла 9 мб

Самый простой и быстрый способ приступить к азартному шопингу и заказывать уникальные товары по низким ценам — скачать Aliexpress в App Store, Google Play, Windows Store. Достаточно на странице приложения нажать кнопку “Установить” и бесплатное скачивание и запуск приложения будут выполнены автоматически. Если в настройках Play Market выбрать “Автообновление”, то на устройство всегда будет актуальная версия с последними обновлениями. В этом случае пользователю гарантированы надежность, стабильность и безопасность работы.

Скачать Aliexpress на телефон iPhone и планшет iPad для iOS

Для использования мобильного Алиэкспресс требуется iOS 8.0 или более поздняя версия. Кроме айфона, есть возможность скачать приложение на планшет iPad или на iPod Touch. После установки необходимо будет один раз указать данные входа — после этого авторизация выполняется автоматически. Кроме того, новые пользователи могут пройти регистрацию на своем мобильном устройстве. Ссылка для скачивания в магазине Apple:

Скачать Алиэкспресс бесплатно на Андроид

Версия для телефонов на Андроид — одна из самых популярных. Системные требования для установки на смартфон: версия Android 4.0 или более поздняя. Других ограничений нет — Aliexpress быстро и плавно работает на любых устройствах, даже с 512 МБ ОЗУ. Приложение продолжает активно развиваться, а разработчики внимательно прислушиваются к мнению пользователей. Чтобы принять участие в развитии приложения, Вы можете оставить свой отзыв на странице приложения в Play Market. Скачать бесплатную Андроид версию можно по ссылке:

Скачать приложение Aliexpress на Windows

В магазине компании Microsoft нет официальной версии от разработчика Alibaba Mobile. Тем не менее пользователям доступны неофициальные клиенты для телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Больше всего скачиваний и положительных оценок у Алиэкспресс от Der Shuller LLC — немецкой компании. Чтобы установить — используйте ссылку:

Обратите внимание При некоторых способах авторизации Windows-версия может постоянно требовать ввода логина и пароля. Чтобы авторизация происходила автоматически, рекомендуется использовать Google-аккаунт.

Скачать файл apk Алиэкспресс

Если на смартфоне не установлены официальные магазины приложений — скачайте его через альтернативные маркеты: Яндекс.Store, Mi Store (от компании Xiaomi), Meizu App Store и другие. Кроме того, существует возможность использовать для установки файл apk. Cкачать Алиэкспресс бесплатно на русском и без вирусов можно на форуме 4pda. Для этого надо войти в свой зарегистрированный профиль или создать новый профиль на сайте. Перейдите на страницу Алиэкспресс и выберите версию приложения (ознакомьтесь с полезной информацией).

Важно! Чтобы устанавливать файлы apk, требуется в настройках девайса выбрать раздел “Безопасность” и установить флажок в поле “Неизвестные источники”.

Официальный клиент Aliexpress умеет многое, но там нет некоторых возможностей, которые необходимы для правильной оценки реальных выгод от покупок. В частности, статистика по изменению стоимости товара и подробный рейтинг выбранного продавца помогут взвесить все за и против. Такие возможности становятся доступны, если бесплатно скачать помощник Aliexpress — приложение Алитулс.

Alitools for Aliexpress доступен устройствам с Android 4.0.3 и новее. Минимальная поддерживаемая версия iOS — 9.0.

Как установить Алиэкспресс на ПК или ноутбук

Компания Alibaba официально не разрабатывала отдельной версии для десктоп-устройств. Предполагается, что пользователи могут совершать покупки через сайт, используя любой интернет-браузер. Но в этом случае люди сталкиваются с определенными неудобствами. Например, приходится периодически повторять ввод логина и пароля, проходить капчу.

К тому же при покупках через браузер не всегда удается получить кэшбэк — сбои могут быть связаны с настройками плагинов и программ блокировки рекламы. Пользователи успели оценить удобство Aliexpress для айфонов и андроид-устройств, поэтому хотели бы пользоваться такими же преимуществами на компьютере. И для этого есть готовые решения.

Скачать программу для Windows 7, XP, Vista или для MacOS

Для старых версий OS Windows и любых версий MacOS возможна установка BlueStacks App Player — эмулятора Android-приложений. Программа может запускаться в окне или на весь экран. После установки BlueStacks на компьютер достаточно найти Aliexpress в маркете и скачать на компьютер. Инструкция по скачиванию представлена в видеоролике:

https://youtu.be/4DR0qoQ8Ie8

Программа для Windows 10

Если Вы используете самую свежую версию ОС от Microsoft, достаточно просто войти в Microsoft Store и скачать программу. Самый популярный неофициальный клиент AliExplorer — Deals from China. Программа от компании Der Schüler LLC со средним баллом 4.3 является безусловным лидером и по общему количеству скачиваний, и по оценкам. Программа подходит для любых 32- и 64-битных процессоров, а также для ARM-чипов.

Кэшбэк в Алиэкспресс через приложение на Андроид

До недавнего времени кэшбэк был доступен только при покупках через компьютер. Покупатели использовали специальные плагины, чистили файлы куки и выполняли другие подобные ухищрения, чтобы совершать покупки и получать часть их стоимости назад. Дело в том, что переход по ссылке из мобильного браузера не передает тех же данных, что и переход в браузере на ПК. К счастью, теперь у всех пользователей смартфонов есть возможность оформить кэшбэк максимально просто и быстро. Все, что для этого понадобится — установить на смартфон приложение проверенного кэшбэк-сервиса для aliexpress.

Скачать LetyShops

Официальный клиент одного из самых популярных и надежных сервисов позволяет возвращать до 30% от стоимости своих покупок. Кроме Алиэкспресс, Вы сможете выгодно покупать товары и на других известных сайтах: Gearbest, eBay и еще более чем в 1000 магазинах. Скачайте приложение по ссылке. Теперь для получения кэшбэка нужно:

Выбрать нужный магазин в приложении. Перейти в него и совершить покупки, как обычно. Проверить статус кэшбэка в личном кабинете.

ePN Cashback AliExpress

После скачивания клиента ePN Вы будете получать до 18% от стоимости своих покупок в китайском интернет-магазине. Покупать с кэшбэком очень просто — по сути, привычный шопинг совершенно не меняется. Просто перед совершением покупки нужно будет зайти в приложение с кэшбэком. После того, как деньги поступят на Ваш счет, можно будет их вывести на банковскую карту или на электронный кошелек. Пользователям доступно множество различных способов для обналичивания кэшбэка. Скачайте клиент ePN по ссылке.

Скачать Megabonus на Андроид

Раньше приложение называлось AliBonus. Но со временем разработчики добавили больше интернет-магазинов и решили переименовать мобильный кэшбэк-клиент. Вы можете совершать покупки на Али, приобретать одежду в Asos, обновлять спортивный гарбероб в Nike. Большой выбор магазинов с возвратом до 40% от стоимости покупок — очень приятное и выгодное дополнение к традиционному щопингу. Ссылки для скачивания.

Отзывы о приложении Алиэкспресс

Более 100 миллионов человек не могут ошибаться. Выбирая Алиэкспресс, Вы получаете выгодные цены, огромное разнообразие товаров, бесплатную доставку и многие другие преимущества. Мобильное приложение является важным элементом империи Aliexpress — уникальной площадки, где можно найти все, что только душа пожелает. Большинство пользователей полностью довольны качеством мобильного клиента, но хотели бы видеть новые функции. В частности, Олеся Савоничева просит у разработчиков добавить черный список. Это позволит избегать недобросовестных продавцов. А белый список (функция Отличный продавец) позволит сохранять историю удачных покупок.

Александр Комиссаров уверен, что приложение и сам магазин заслуживают 5 баллов из 5. Мужчина считает, что алиэкспресс — это интернет-рынок для любых потребностей. Александр советует перед покупкой читать комментарии, внимательно изучать товаров. По мнению пользователя, Aliexpress — это самый стабильный и честный интернет-магазин.

Впрочем, не все остаются довольны работой приложения. У некоторых возникают сложности с использованием мобильного клиента. Роман Ольшевский не рекомендует скачивать алиэкспресс на старые телефоны Андроид. Роман сам отказался от использования приложения только из-за того, что телефон не поддерживает многие функции свежих обновлений.

Сложности с использованием приложения возникли и у Madey Gamilton. Девушка жалуется, что после установки новой версии Алиэкпресс пользоваться программой стало неудобно. Теперь для просмотра информации о заинтересовавшем товаре нужно заходить на его страницу. Это приводит к лишней потере времени и нервов.

А как Вы оцениваете последние нововведения от разработчиков? Продолжаете ли скачивать последние версии Алиэкспресс на телефон или Вы решили остановиться на одной из стабильных версий? Пользуетесь ли кэшбэком? Обязательно напишите в комментариях о своем опыте. Это поможет другим сделать правильный выбор!